Всемирный банк предоставит 70 млн долл для поддержки энергосистемы Украины

Украина получит 70 млн долл от Всемирного банка

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующее соглашение подписали сегодня в Вашингтоне с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Глава правительства отметил, что на эти средства Укргидроэнерго приобретет систему хранения энергии.

Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую стойкость. Поделиться

Премьер выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил серьезные повреждения в результате российских обстрелов.