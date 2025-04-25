Всемирный банк предоставит 70 млн долл для поддержки энергосистемы Украины

Всемирный банк предоставит Украине 70 млн. долларов для поддержания стабильного функционирования энергосистемы.
Главные тезисы
- Соответствующее соглашение подписали сегодня в Вашингтоне с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде.
- Премьер выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам.
Украина получит 70 млн долл от Всемирного банка
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что на эти средства Укргидроэнерго приобретет систему хранения энергии.
Премьер выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил серьезные повреждения в результате российских обстрелов.
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