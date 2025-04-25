Світовий банк надасть 70 млн дол для підтримки енергосистеми України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Світовий банк надасть 70 млн дол для підтримки енергосистеми України

Кабінет міністрів України
Шмигаль

Світовий банк надасть Україні 70 млн доларів для підтримки стабільного функціонування енергосистеми.

Головні тези:

  • Відповідну угоду підписали сьогодні у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.
  • Прем'єр висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам.

Україна отримає 70 млн дол від Світового банку

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали сьогодні у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Глава уряду зазначив, що на ці кошти Укргідроенерго придбає системи зберігання енергії.

Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість.

Прем'єр висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

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