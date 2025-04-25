Світовий банк надасть 70 млн дол для підтримки енергосистеми України

Світовий банк надасть Україні 70 млн доларів для підтримки стабільного функціонування енергосистеми.
Головні тези:
- Відповідну угоду підписали сьогодні у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.
- Прем'єр висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам.
Україна отримає 70 млн дол від Світового банку
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що на ці кошти Укргідроенерго придбає системи зберігання енергії.
Прем'єр висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів.
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