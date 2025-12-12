Світовий банк надав Україні 290 млн дол — на які потреби

До державного бюджету України надійшло 290 млн дол США фінансування від Світового банку у межах реалізації програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).

Україна отримала майже 300 млн дол від Світового банку

Фінансування стало можливим за результатами виконання урядом індикаторів програми, передбачених на 2025 рік у ключових сферах.

Йдеться про сприяння виходу малого і середнього бізнесу на експортні ринки, впровадження екологічних та соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва та розвиток цифрових сервісів для підприємців та спрощення дозвільних процедур.

У листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано ключові угоди, які дали старт реалізації програми. Загальне передбачене фінансування у межах діючих угод за програмою складає 681 млн дол США.

Зокрема, у 2024 році, за виконання відповідних індикаторів до загального фонду державного бюджету вже було залучено 250 млн дол США.

Програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 тис малих і середніх підприємств до 2027 року, повідомляє міністерство.