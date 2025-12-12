Світовий банк надав Україні 290 млн дол — на які потреби

До державного бюджету України надійшло 290 млн дол США фінансування від Світового банку у межах реалізації програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).
Головні тези:
- Україна отримала фінансування від Світового банку на суму 290 млн дол для програми “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE).
- Ці кошти спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу, впровадження екологічних та соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва та розвиток цифрових сервісів.
Україна отримала майже 300 млн дол від Світового банку
Фінансування стало можливим за результатами виконання урядом індикаторів програми, передбачених на 2025 рік у ключових сферах.
У листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано ключові угоди, які дали старт реалізації програми. Загальне передбачене фінансування у межах діючих угод за програмою складає 681 млн дол США.
Зокрема, у 2024 році, за виконання відповідних індикаторів до загального фонду державного бюджету вже було залучено 250 млн дол США.
Програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 тис малих і середніх підприємств до 2027 року, повідомляє міністерство.
Програма також передбачає впровадження найкращих міжнародних практик у державні програми підтримки МСП, розвиток сервісів для бізнесу, та реформування бізнес-середовища (спрощення регуляторного середовища, цифрові послуги G2B, гармонізація стандартів з ЄС).
