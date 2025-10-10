Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины
Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины

Что прогнозирует Всемирный банк
Источник:  УНИАН

Министр экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Всемирный банк радикально снизил прогноз по росту ВВП с 5,2 до 2%.

  • Министр экономики подтверждает реалистичный прогноз роста ВВП на уровне примерно 2,5% в следующем году.
  • Соболев подтвердил заинтересованность в соинвестировании проектов в общий фонд восстановления США-Украина.

Что прогнозирует Всемирный банк

Как пояснил Соболев, Всемирный банк в своих прогнозах полагался, что война закончится в 2025 году.

Именно поэтому аналитики верили, что ситуация в Украине будет гораздо лучше.

Когда эти прогнозы пересматриваются, то они соответственно уменьшают рост до реального уровня. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5%, и мы этот прогноз держим, — заявил министр экономики.

Он также добавил, что, по предварительным оценкам Минэкономики, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года был зафиксирован рост ВВП на уровне около 5,3%.

Что важно понимать, ключевыми импульсами стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Во второй половине этого года будет повышен рост. И это будет характерно отличать нас от того, что в России с каждым месяцем рост замедляется и достигнет почти 0%. В то время у нас в течение сентября и октября будет рост 3-4%.

Алексей Соболев

Алексей Соболев

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

