Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины

Министр экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Всемирный банк радикально снизил прогноз по росту ВВП с 5,2 до 2%.

Что прогнозирует Всемирный банк

Как пояснил Соболев, Всемирный банк в своих прогнозах полагался, что война закончится в 2025 году.

Именно поэтому аналитики верили, что ситуация в Украине будет гораздо лучше.

Когда эти прогнозы пересматриваются, то они соответственно уменьшают рост до реального уровня. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5%, и мы этот прогноз держим, — заявил министр экономики. Поделиться

Он также добавил, что, по предварительным оценкам Минэкономики, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года был зафиксирован рост ВВП на уровне около 5,3%.

Что важно понимать, ключевыми импульсами стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.