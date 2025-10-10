Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины

Министр экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Всемирный банк радикально снизил прогноз по росту ВВП с 5,2 до 2%.
Главные тезисы
- Министр экономики подтверждает реалистичный прогноз роста ВВП на уровне примерно 2,5% в следующем году.
- Соболев подтвердил заинтересованность в соинвестировании проектов в общий фонд восстановления США-Украина.
Что прогнозирует Всемирный банк
Как пояснил Соболев, Всемирный банк в своих прогнозах полагался, что война закончится в 2025 году.
Именно поэтому аналитики верили, что ситуация в Украине будет гораздо лучше.
Он также добавил, что, по предварительным оценкам Минэкономики, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года был зафиксирован рост ВВП на уровне около 5,3%.
Что важно понимать, ключевыми импульсами стали наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.
