Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України

Що прогнозує Світовий банк
Джерело:  УНІАН

Міністр економіки України Олексій Соболєв повідомив, що Світовий банк радикально знизив прогноз щодо зростання ВВП з 5,2% до 2%. 

Головні тези:

  • Міністр економіки підтверджує реалістичний прогноз зростання ВВП на рівні приблизно 2,5% у наступному році.
  •  Соболєв підтвердив зацікавленість щодо співінвестування проєктів в спільний фонд відбудови США-Україна.

Що прогнозує Світовий банк

Як пояснив Соболєв, Світовий банк у своїх прогнозах покладався на те, що війна закінчиться у 2025 році.

Саме тому аналітики вірили, що ситуація в Україні буде набагато кращою

Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5%, і ми цей прогноз тримаємо, — заявив міністр економіки.

Він також додав, що за попередніми оцінками Мінекономіки, в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП на рівні близько 5,3%.

Що важливо розуміти, ключовими імпульсами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у Росії з кожним місяцем зростання уповільнюється і досягне майже 0%. У той час у нас протягом вересня і жовтня буде зростання 3-4%.

Олексій Соболєв

Олексій Соболєв

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він дуже слабкий". Посол США Вітакер пояснив логіку Путіна
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Посли G7 зібралися на екстрену зустріч через ситуацію в Україні
Про що говорили посли G7
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає нові системи ППО коштом росактивів
Україна посилює власну ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?