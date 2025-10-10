Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України

Міністр економіки України Олексій Соболєв повідомив, що Світовий банк радикально знизив прогноз щодо зростання ВВП з 5,2% до 2%.
Головні тези:
- Міністр економіки підтверджує реалістичний прогноз зростання ВВП на рівні приблизно 2,5% у наступному році.
- Соболєв підтвердив зацікавленість щодо співінвестування проєктів в спільний фонд відбудови США-Україна.
Що прогнозує Світовий банк
Як пояснив Соболєв, Світовий банк у своїх прогнозах покладався на те, що війна закінчиться у 2025 році.
Саме тому аналітики вірили, що ситуація в Україні буде набагато кращою
Він також додав, що за попередніми оцінками Мінекономіки, в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП на рівні близько 5,3%.
Що важливо розуміти, ключовими імпульсами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.
