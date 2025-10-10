Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України

Міністр економіки України Олексій Соболєв повідомив, що Світовий банк радикально знизив прогноз щодо зростання ВВП з 5,2% до 2%.

Що прогнозує Світовий банк

Як пояснив Соболєв, Світовий банк у своїх прогнозах покладався на те, що війна закінчиться у 2025 році.

Саме тому аналітики вірили, що ситуація в Україні буде набагато кращою

Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5%, і ми цей прогноз тримаємо, — заявив міністр економіки. Поширити

Він також додав, що за попередніми оцінками Мінекономіки, в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП на рівні близько 5,3%.

Що важливо розуміти, ключовими імпульсами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.