Встреча Байдена и Стармера. Заявлений насчет ударов по РФ не будет — Белый дом
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Встреча Байдена и Стармера. Заявлений насчет ударов по РФ не будет — Белый дом

Белый дом
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Источник:  Укринформ

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что после встречи президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера не будет заявлений по поводу разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России. Позиция Вашингтона остается неизменной.

Главные тезисы

  • После встречи Байдена и Стармера не предусматривается заявление по поводу ударов вглубь России.
  • Позиция США по этому вопросу остается неизменной.
  • Байден и Стармер встретятся 13 сентября.
  • Джон Кирби предложил Путину вывести войска из Украины, чтобы "уменьшить беспокойство".

США не изменили свое мнение по поводу ударов по РФ

Кирби на онлайн-брифинге Белого дома заявил, что президент Штатов не изменил своего мнения по поводу ударов вглубь России. Встреча с британским премьером не изменит ситуацию.

Пока нет никаких изменений в нашей позиции относительно предоставления Украине возможностей для нанесения ударов на большие расстояния вглубь России.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник Белого дома

Советник Белого дома уверен, что никаких заявлений о расширении возможностей дальнобойности в совместной пресс-конференции Байдена и Стармера не прозвучит.

Американская сторона серьезно воспринимает угрозы РФ по поводу разрешения на удары по военным объектам в тылу России. В то же время Кирби предложил Путину вывести войска, чтобы «уменьшить беспокойство».

Ранее Путин заявил, что будет рассматривать разрешение на применение дальнобойного оружия по России как вовлечение Запада в войну.

Байден и Стармер обсудят дальнобойные возможности для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главами МИД Украины и Великобритании сказал, что Байден и Стармер 13 сентября обсудят расширение дальнобойных возможностей для Киева.

Глава украинского государства Владимир Зеленский каждый день говорит о важности разрешения на удары по военным объектам в тылу России.

Запад не спешит предоставить эту возможность для сСил обороны. Некоторые страны, такие, как США, боятся эскалации.

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