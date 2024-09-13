Встреча Байдена и Стармера. Заявлений насчет ударов по РФ не будет — Белый дом

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что после встречи президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера не будет заявлений по поводу разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России. Позиция Вашингтона остается неизменной.
Главные тезисы
- После встречи Байдена и Стармера не предусматривается заявление по поводу ударов вглубь России.
- Позиция США по этому вопросу остается неизменной.
- Байден и Стармер встретятся 13 сентября.
- Джон Кирби предложил Путину вывести войска из Украины, чтобы "уменьшить беспокойство".
США не изменили свое мнение по поводу ударов по РФ
Кирби на онлайн-брифинге Белого дома заявил, что президент Штатов не изменил своего мнения по поводу ударов вглубь России. Встреча с британским премьером не изменит ситуацию.
Советник Белого дома уверен, что никаких заявлений о расширении возможностей дальнобойности в совместной пресс-конференции Байдена и Стармера не прозвучит.
Американская сторона серьезно воспринимает угрозы РФ по поводу разрешения на удары по военным объектам в тылу России. В то же время Кирби предложил Путину вывести войска, чтобы «уменьшить беспокойство».
Ранее Путин заявил, что будет рассматривать разрешение на применение дальнобойного оружия по России как вовлечение Запада в войну.
Байден и Стармер обсудят дальнобойные возможности для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главами МИД Украины и Великобритании сказал, что Байден и Стармер 13 сентября обсудят расширение дальнобойных возможностей для Киева.
Глава украинского государства Владимир Зеленский каждый день говорит о важности разрешения на удары по военным объектам в тылу России.
Запад не спешит предоставить эту возможность для сСил обороны. Некоторые страны, такие, как США, боятся эскалации.
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