Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что после встречи президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера не будет заявлений по поводу разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России. Позиция Вашингтона остается неизменной.

США не изменили свое мнение по поводу ударов по РФ

Кирби на онлайн-брифинге Белого дома заявил, что президент Штатов не изменил своего мнения по поводу ударов вглубь России. Встреча с британским премьером не изменит ситуацию.

Пока нет никаких изменений в нашей позиции относительно предоставления Украине возможностей для нанесения ударов на большие расстояния вглубь России. Джон Кирби Советник Белого дома

Советник Белого дома уверен, что никаких заявлений о расширении возможностей дальнобойности в совместной пресс-конференции Байдена и Стармера не прозвучит.

Американская сторона серьезно воспринимает угрозы РФ по поводу разрешения на удары по военным объектам в тылу России. В то же время Кирби предложил Путину вывести войска, чтобы «уменьшить беспокойство».

Ранее Путин заявил, что будет рассматривать разрешение на применение дальнобойного оружия по России как вовлечение Запада в войну.

Байден и Стармер обсудят дальнобойные возможности для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главами МИД Украины и Великобритании сказал, что Байден и Стармер 13 сентября обсудят расширение дальнобойных возможностей для Киева.

Глава украинского государства Владимир Зеленский каждый день говорит о важности разрешения на удары по военным объектам в тылу России.

Запад не спешит предоставить эту возможность для сСил обороны. Некоторые страны, такие, как США, боятся эскалации.