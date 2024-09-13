Зустріч Байдена і Стармера. Заяв стосовно ударів по РФ не буде — Білий дім

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що після зустрічі президента США Джо Байдена та британського прем’єр-міністра Кіра Стармера не буде заяв стосовно дозволу для України на удари далекобійною зброєю углиб Росії. Позиція Вашингтона залишається незмінною.

США не змінили свою думку щодо ударів по РФ

Кірбі на онлайн-брифінгу Білого дому заявив, що президент Штатів не змінив своєї думки стосовно ударів вглиб Росії. Зустріч з британським прем’єром не змінить ситуацію.

Наразі немає жодних змін у нашій позиції щодо надання Україні можливостей для завдання ударів на великі відстані вглиб Росії. Джон Кірбі Радник Білого дому

Радник Білого дому впевнений, що жодних заяв стосовно розширення можливостей далекобійності у спільній пресконференції Байдена та Стармера не прозвучить.

Американська сторона серйозно сприймає погрози РФ щодо дозволу на удари по військових об’єктах в тилу Росії. Водночас Кірбі запропонував Путіну вивести війська, аби «зменшити занепокоєння».

Раніше Путін заявив, що розглядатиме дозвіл на застосування далекобійної зброї по Росії як втягнення Заходу у війну.

Байден і Стармер обговорять далекобійні можливості для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з головами МЗС України та Великої Британії сказав, що Байден та Стармер 13 вересня обговорять розширення далекобійних можливостей для Києва.

Голова української держави Володимир Зеленський щодня говорить про важливість дозволу на удари по військових об’єктах в тилу Росії.

Захід не поспішає надати цю можливість для Сил оборони. Деякі країни, такі як США, бояться ескалації.