Встреча Зеленского и Си Цзиньпина. В МИД раскрыли подробности подготовки
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Встреча Зеленского и Си Цзиньпина. В МИД раскрыли подробности подготовки

МИД Украины
Зеленский и Си Цзиньпин
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Украинские власти делают все возможное для организации переговоров главы государства Владимира Зеленского и президента Китая Си Цзиньпина.

Главные тезисы

  • Диалог между Украиной и Китаем быстро развивается, что свидетельствует о начале плодотворного сотрудничества.
  • Китай продолжает помогать России в ведении войны против Украины путем снабжения оборудования для изготовления вооружений.
  • Вопрос о времени и конкретных результатах встречи Зеленского и Си Цзиньпина остается открытым и требует дополнительных обсуждений.

Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться в скором времени

О деталях подготовки к переговорам лидеров стран рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Кроме того, он подвел итоги встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И.

Спикер дипломатического ведомства обращает внимание на то, что диалог между Киевом и Пекином начал развиваться очень динамично, особенно в 2024 году.

По убеждению команды МИД Украины, это только начало.

Будут еще встречи и разговоры. Так же как с премьером Моди, работа над встречей лидеров Украины и Китая — это постоянная работа, которая ведется. Приблизили ли встречу переговоры и визит министра Кулебы в Китай? Безусловно, приблизили, — подчеркнул Георгий Тихий.

Однако команда МИД не может сказать, когда может состояться встреча Зеленского и Си Цзиньпина, ведь пока нет конкретики.

Тихий также обратил внимание на то, что в украинском информационном пространстве звучали довольно ложные моменты от некоторых экспертов по поводу визита министра Дмитрия Кулебы в Китай.

Китай продолжает помогать РФ вести войну против Украины

Что важно понимать, власти КНР, жестко контролирующие свой частный сектор, не запрещают китайским компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.

Прежде всего, речь идет о поставках сложных станков для производства вооружений.

Как сообщает пресс-служба ООН, экспорт Китаем этого оборудования в течение прошлого года вырос более чем вдвое.

Так, на продаже лазерных станков, с помощью которых Россия производит оружие для войны против Украины, зарабатывает китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co.

В июне эта компания и десятки других аналогичных китайских производителей попали под санкции США.

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