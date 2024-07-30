Встреча Зеленского и Си Цзиньпина. В МИД раскрыли подробности подготовки

Украинские власти делают все возможное для организации переговоров главы государства Владимира Зеленского и президента Китая Си Цзиньпина.
Главные тезисы
- Диалог между Украиной и Китаем быстро развивается, что свидетельствует о начале плодотворного сотрудничества.
- Китай продолжает помогать России в ведении войны против Украины путем снабжения оборудования для изготовления вооружений.
- Вопрос о времени и конкретных результатах встречи Зеленского и Си Цзиньпина остается открытым и требует дополнительных обсуждений.
Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться в скором времени
О деталях подготовки к переговорам лидеров стран рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Кроме того, он подвел итоги встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И.
Спикер дипломатического ведомства обращает внимание на то, что диалог между Киевом и Пекином начал развиваться очень динамично, особенно в 2024 году.
По убеждению команды МИД Украины, это только начало.
Однако команда МИД не может сказать, когда может состояться встреча Зеленского и Си Цзиньпина, ведь пока нет конкретики.
Тихий также обратил внимание на то, что в украинском информационном пространстве звучали довольно ложные моменты от некоторых экспертов по поводу визита министра Дмитрия Кулебы в Китай.
Китай продолжает помогать РФ вести войну против Украины
Что важно понимать, власти КНР, жестко контролирующие свой частный сектор, не запрещают китайским компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.
Прежде всего, речь идет о поставках сложных станков для производства вооружений.
Как сообщает пресс-служба ООН, экспорт Китаем этого оборудования в течение прошлого года вырос более чем вдвое.
Так, на продаже лазерных станков, с помощью которых Россия производит оружие для войны против Украины, зарабатывает китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co.
В июне эта компания и десятки других аналогичных китайских производителей попали под санкции США.
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