Встреча Зеленского и Си Цзиньпина. В МИД раскрыли подробности подготовки

Украинские власти делают все возможное для организации переговоров главы государства Владимира Зеленского и президента Китая Си Цзиньпина.

Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться в скором времени

О деталях подготовки к переговорам лидеров стран рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Кроме того, он подвел итоги встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И.

Спикер дипломатического ведомства обращает внимание на то, что диалог между Киевом и Пекином начал развиваться очень динамично, особенно в 2024 году.

По убеждению команды МИД Украины, это только начало.

Будут еще встречи и разговоры. Так же как с премьером Моди, работа над встречей лидеров Украины и Китая — это постоянная работа, которая ведется. Приблизили ли встречу переговоры и визит министра Кулебы в Китай? Безусловно, приблизили, — подчеркнул Георгий Тихий. Поделиться

Однако команда МИД не может сказать, когда может состояться встреча Зеленского и Си Цзиньпина, ведь пока нет конкретики.

Тихий также обратил внимание на то, что в украинском информационном пространстве звучали довольно ложные моменты от некоторых экспертов по поводу визита министра Дмитрия Кулебы в Китай.

Китай продолжает помогать РФ вести войну против Украины

Что важно понимать, власти КНР, жестко контролирующие свой частный сектор, не запрещают китайским компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.

Прежде всего, речь идет о поставках сложных станков для производства вооружений.

Как сообщает пресс-служба ООН, экспорт Китаем этого оборудования в течение прошлого года вырос более чем вдвое.

Так, на продаже лазерных станков, с помощью которых Россия производит оружие для войны против Украины, зарабатывает китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co.

В июне эта компания и десятки других аналогичных китайских производителей попали под санкции США.