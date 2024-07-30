Зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна. У МЗС розкрили подробиці підготовки

Українська влада наразі робить все можливе для організації переговорів глави держави Володимира Зеленського та президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися уже незабаром

Про деталі підготовки до перемовин лідерів країни розповів речник МЗС України Георгій Тихий.

Окрім того, він підбив підсумки зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з китайським колегою Ван Ї, які відбулися 24 липня у КНР.

Спікер дипломатичного відомства звертає увагу на те, що діалог між Києвом та Пекіном почав розвиватися дуже динамічно, особливо у 2024 році.

На переконання команди МЗС України, це лише початок.

Будуть ще зустрічі та розмови. Так само як з прем'єром Моді, робота над зустріччю лідерів України та Китаю — це постійна робота, яка ведеться. Чи наблизила зустріч, переговори та візит міністра Кулеби в Китай потенційну зустріч лідерів України та Китаю? Безперечно наблизила, — наголосив Георгій Тихий. Поширити

Однак станом на сьогодні команда МЗС не може сказати, коли може відбутися зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна, адже поки немає конкретики.

Тихий також звернув увагу на те, що в українському інформаційному просторі лунали досить хибні моменти від деяких експертів стосовно візиту міністра Дмитра Кулеби до Китаю.

Китай продовжує допомагати РФ вести війну проти України

Що важливо розуміти, влада КНР, яка жорстко контролює свій приватний сектор, не забороняє представникам бізнесу продовжувати вести будь-який бізнес з Росією.

Насамперед йдеться про постачання складних верстатів, для виробництва озброєнь.

Як повідомляє пресслужба ООН, експорт Китаєм цього обладнання протягом минулого року зріс більш, ніж удвічі.

Так, на продажі лазерних верстатів, за допомогою яких Росія виготовляє зброю для війни проти України, заробляє китайська компанія Shandong Oree Laser Technology Co.

У червні ця компанія та десятки інших аналогічних китайських виробників потрапили під санкції США.