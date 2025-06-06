Вступление в ЕС. Украина готовится к важному прорыву
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Вступление в ЕС. Украина готовится к важному прорыву

Ольга Стефанишина
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Источник:  Интерфакс-Украина

Кабинет министров Украины настроен оптимистично по поводу потенциального открытия первых трех переговорных кластеров о вступлении в Европейский союз до конца июня. Киев также верит, что сможет решить проблему с вето Венгрии. С заявлением по этому поводу выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министер юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Главные тезисы

  • Выводы ЕС по открытию Кластеров будут известны через две недели.
  • Диалог с Венгрией касательно снятия вето ведет не только Украина, но и члены ЕС.

Украина все ближе к вступлению в Евросоюз

Как отметила Ольга Стефанишина, Украина вместе с Молдовой выполнила все условия, необходимые для того, чтобы открыть по меньшей мере три кластера переговоров.

Что важно понимать, речь идет о 50% всего переговорного процесса.

Все эти Кластеры мы можем открыть еще во время председательства Польши, — убеждена министр.

По словам Стефанишиной, документы, которые были предоставлены Киевом и Кишиневом, рассматриваются странами ЕС и Европейской комиссией.

Уже через две недели будут известны выводы ЕК — после этого можно будет говорить о конкретных датах открытия Кластеров.

Мы настроены оптимистично, — добавила она.

Стоит отметить, что Венгрия до сих пор не сняла свое вето относительно решения об открытии Кластеров, однако Украина не собирается сдаваться и ищет выходы из этой ситуации.

Мы надеемся, что диалог будет найден. Так как диалог с Венгрией ведет не только Украина и Еврокомиссия, но и правительства Франции, Германии, Италии и коллеги из Дании, которые займут председательство.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерка юстиции Украины

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