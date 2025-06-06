Вступ у ЄС. Україна готується до важливого прориву
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Вступ у ЄС. Україна готується до важливого прориву

Україна дедалі ближче до вступу в Євросоюз
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Кабінет міністрів України налаштований оптимістично щодо потенційного відкриття перших трьох переговорних кластерів про вступ в Європейський союз до кінця червня. Київ також вірить, що зможе вирішити проблему з вето Угорщини. З заявою з цього приводу виступила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Головні тези:

  • Висновки ЄС щодо відкриття Кластерів будуть відомо за два тижні.
  • Діалог з Угорщиною щодо зняття вето веде не лише Україна, а й члени ЄС.

Україна дедалі ближче до вступу в Євросоюз

Як зазначила Ольга Стефанішина, Україна разом з Молдовою виконала всі умови необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин.

Що важливо розуміти, йдеться про 50% всього переговорного процесу.

Всі ці Кластери ми можемо відкрити ще за головування Польщі, — переконана міністерка.

За словами Стефанішиної, наразі документи, які були надані Києвом та Кишиневом, розглядаються країнами ЄС і Європейською комісією.

Уже за два тижні будуть відомі висновки ЄК — після цього можна буде говорити про конкретні дати відкриття Кластерів

Ми налаштовані оптимістично, — додала міністерка.

Варто також зазначити, що Угорщина досі не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів, однак Україна не збирається здаватися й шукає виходи з цієї ситуації.

Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України

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