Вступ у ЄС. Україна готується до важливого прориву

Кабінет міністрів України налаштований оптимістично щодо потенційного відкриття перших трьох переговорних кластерів про вступ в Європейський союз до кінця червня. Київ також вірить, що зможе вирішити проблему з вето Угорщини. З заявою з цього приводу виступила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Україна дедалі ближче до вступу в Євросоюз

Як зазначила Ольга Стефанішина, Україна разом з Молдовою виконала всі умови необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин.

Що важливо розуміти, йдеться про 50% всього переговорного процесу.

Всі ці Кластери ми можемо відкрити ще за головування Польщі, — переконана міністерка. Поширити

За словами Стефанішиної, наразі документи, які були надані Києвом та Кишиневом, розглядаються країнами ЄС і Європейською комісією.

Уже за два тижні будуть відомі висновки ЄК — після цього можна буде говорити про конкретні дати відкриття Кластерів

Ми налаштовані оптимістично, — додала міністерка. Поширити

Варто також зазначити, що Угорщина досі не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів, однак Україна не збирається здаватися й шукає виходи з цієї ситуації.