Вступление в ЕС. В Польше выдвинули ультиматум Украине
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Политика
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Вступление в ЕС. В Польше выдвинули ультиматум Украине

Владислав Косиняк-Камыш
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Источник:  Polsat News

По словам главы польского Министерства обороны Владислава Косиняк-Камиша, "без решения Волынского вопроса" Украина никогда не станет членом Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Польша выдвинула Украине ультиматум по решению Волынского вопроса.
  • Примирение Украины и Польши включает в себя признание вины и чествование памяти жертв Волынской трагедии.
  • Лидеры обеих стран за последние годы проводят совместные акции памяти жертв Волынской трагедии.

Польша озвучила Украине свое условие

Глава ведомства в очередной раз подчеркнул, что "Польша поддерживает Украину настолько, насколько это возможно".

Однако он также отметил, что "не все идеально" в отношениях Киева и Варшавы "из-за нерешенных исторических вопросов".

По его мнению, реальная политика должна поставить ультиматум. Без решения Волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз, — сказано в материале издания.

Кроме того, глава Минобороны Польши убежден в том, что "конец войны означает только победу Украины".

По его словам, любой другой сценарий станет для Варшавы прямой угрозой войны.

Именно здесь стоит вопрос безопасности Польши и Европы, — заявил Владислав Косиняк-Камиш.

Волынская трагедия. Как Украина и Польша пытаются решить этот вопрос

Как уже упоминалось ранее, год назад Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии.

Кроме того, официальная Варшава неоднократно заявляла, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв".

Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент" Волынской трагедии, которую власти страны считают геноцидом.

В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".

Стоит отметить, что в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для чествования жертв Волынской трагедии.

Фото: рresident.gov.ua

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