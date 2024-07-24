Вступление в ЕС. В Польше выдвинули ультиматум Украине

По словам главы польского Министерства обороны Владислава Косиняк-Камиша, "без решения Волынского вопроса" Украина никогда не станет членом Европейского Союза.
Главные тезисы
- Польша выдвинула Украине ультиматум по решению Волынского вопроса.
- Примирение Украины и Польши включает в себя признание вины и чествование памяти жертв Волынской трагедии.
- Лидеры обеих стран за последние годы проводят совместные акции памяти жертв Волынской трагедии.
Польша озвучила Украине свое условие
Глава ведомства в очередной раз подчеркнул, что "Польша поддерживает Украину настолько, насколько это возможно".
Однако он также отметил, что "не все идеально" в отношениях Киева и Варшавы "из-за нерешенных исторических вопросов".
Кроме того, глава Минобороны Польши убежден в том, что "конец войны означает только победу Украины".
По его словам, любой другой сценарий станет для Варшавы прямой угрозой войны.
Волынская трагедия. Как Украина и Польша пытаются решить этот вопрос
Как уже упоминалось ранее, год назад Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии.
Кроме того, официальная Варшава неоднократно заявляла, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв".
Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент" Волынской трагедии, которую власти страны считают геноцидом.
В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".
Стоит отметить, что в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для чествования жертв Волынской трагедии.
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