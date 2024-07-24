Вступ в ЄС. У Польщі висунули ультиматум Україні

За словами очільника польського Міністерства оборони Владислава Косіняк-Камиша, "без вирішення "Волинського питання" Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу.

Польща озвучила Україні свою умову

Очільник відомства вкотре наголосив, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".

Проте він також зазначив, що "не все ідеально" у відносинах Києва та Варшави "через невирішені історичні питання".

На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу, — йдеться в матеріалі видання. Поширити

Окрім того, глава Міноборони Польщі переконаний в тому, що "кінець війни означає лише перемогу України".

За його словами, будь-який інший сценарій буде для Варшави прямою загрозою війни.

Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи, — пояснив Владислав Косіняк-Камиш. Поширити

Волинська трагедія. Як Україна та Польща намагаються вирішити це питання

Як уже згадувалося раніше, рік тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини.

Окрім того, офіційна Варшава неодноразово заявляла, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".

Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, згідно з текстом резолюції, "відбулася кривава неділя — кульмінаційний момент" Волинської трагедії, яку влада країни вважає геноцидом.

У резолюції підкреслюється, що "того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення".

Варто зазначити, що у 2023 році український лідер Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.