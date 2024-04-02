ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов РФ, 12 танков и 30 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов РФ, 12 танков и 30 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6998 (+12) ед.;

  • боевых бронированных машин — 13 350 (+29) ед;

  • артиллерийских систем — 11 112 (+30) ед.;

  • РСЗО — 1023 ед.;

  • средства ПВО — 744 (+1) ед.;

  • самолетов — 347 ед.;

  • вертолетов — 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8779 (+22) ед.;

  • крылатые ракеты — 2058 (+1) ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед;

  • специальная техника — 1832 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение, — отмечает Генштаб.

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