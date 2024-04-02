ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов РФ, 12 танков и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6998 (+12) ед.;
боевых бронированных машин — 13 350 (+29) ед;
артиллерийских систем — 11 112 (+30) ед.;
РСЗО — 1023 ед.;
средства ПВО — 744 (+1) ед.;
самолетов — 347 ед.;
вертолетов — 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8779 (+22) ед.;
крылатые ракеты — 2058 (+1) ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед;
специальная техника — 1832 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
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