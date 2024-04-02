ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов РФ, 12 танков и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6998 (+12) ед.;

боевых бронированных машин — 13 350 (+29) ед;

артиллерийских систем — 11 112 (+30) ед.;

РСЗО — 1023 ед.;

средства ПВО — 744 (+1) ед.;

самолетов — 347 ед.;

вертолетов — 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8779 (+22) ед.;

крылатые ракеты — 2058 (+1) ед.;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14783 (+31) ед;

специальная техника — 1832 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.