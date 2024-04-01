По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные отбили 61 атаку преступной армии РФ на фронте в течение суток и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 7 ракет, нанес 61 авиаудар и совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам стратегической и гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом совершена 1 атака позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.
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