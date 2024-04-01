За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові відбили 61 атаку злочинної армії РФ на фронті протягом доби та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 7 ракет, завдав 61 авіаудар та здійснив 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових і об’єктах стратегічної та цивільної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управліннята 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та1 району зосередження особового складу ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-