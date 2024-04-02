ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів РФ, 12 танків та 30 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів РФ, 12 танків та 30 артсистем

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 443 660 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6998 (+12) од.;

  • бойових броньованих машин — 13 350 (+29) од.;

  • артилерійських систем — 11 112 (+30) од.;

  • РСЗВ — 1023 од.;

  • засоби ППО — 744 (+1) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8779 (+22) од.;

  • крилаті ракети — 2058 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 783 (+31) од.;

  • спеціальна техніка — 1832 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління безпілотниками, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення, — зазначає Генштаб.

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