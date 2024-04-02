ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів РФ, 12 танків та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 443 660 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6998 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 13 350 (+29) од.;
артилерійських систем — 11 112 (+30) од.;
РСЗВ — 1023 од.;
засоби ППО — 744 (+1) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8779 (+22) од.;
крилаті ракети — 2058 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 783 (+31) од.;
спеціальна техніка — 1832 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління безпілотниками, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
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