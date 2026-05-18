ВСУ ликвидировали еще 1220 оккупантов РФ
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 мая 2026 года, составляют около 1 350 010 человек, в том числе 1 220 человек - за минувшие сутки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 939 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 583 (+5),

  • артиллерийских систем — 42 262 (+47),

  • РСЗО — 1 792 (+2),

  • средств ПВО — 1 386 (+2),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+1),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603),

  • крылатых ракет — 4 628 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220),

  • специальной техники — 4 200 (+4).

Данные уточняются.

