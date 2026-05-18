ВСУ ликвидировали еще 1220 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 18 мая 2026 года, составляют около 1 350 010 человек, в том числе 1 220 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины эффективно сокращают численность оккупантов Российской Федерации в зоне конфликта.
- Общие боевые потери российских войск во время полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 350 010 человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 939 (+1),
боевых бронированных машин — 24 583 (+5),
артиллерийских систем — 42 262 (+47),
РСЗО — 1 792 (+2),
средств ПВО — 1 386 (+2),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+1),
наземных робототехнических комплексов — 1 415 (+5),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 297 057 (+1 603),
крылатых ракет — 4 628 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 97 338 (+220),
специальной техники — 4 200 (+4).
Данные уточняются.
