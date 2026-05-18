ЗСУ ліквідували ще 1220 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2026 року, становлять близько 1 350 010 осіб, зокрема 1 220 осіб - за минулу добу.

  • Збройні сили України продовжують ліквідувати окупантів Російської Федерації, знижуючи їх чисельність у зоні конфлікту.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 11 939 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 583 (+5),

  • артилерійських систем — 42 262 (+47),

  • РСЗВ — 1 792 (+2),

  • засобів ППО — 1 386 (+2),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+1),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 415 (+5),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 297 057 (+1 603),

  • крилатих ракет — 4 628 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 97 338 (+220),

  • спеціальної техніки — 4 200 (+4).

Дані уточнюються.

