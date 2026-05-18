ЗСУ ліквідували ще 1220 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2026 року, становлять близько 1 350 010 осіб, зокрема 1 220 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують ліквідувати окупантів Російської Федерації, знижуючи їх чисельність у зоні конфлікту.
- Актуальні втрати російських військ з початку вторгнення в Україну вражають: близько 1 350 010 осіб загинули або були поранені.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 11 939 (+1),
бойових броньованих машин — 24 583 (+5),
артилерійських систем — 42 262 (+47),
РСЗВ — 1 792 (+2),
засобів ППО — 1 386 (+2),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+1),
наземних робототехнічних комплексів — 1 415 (+5),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 297 057 (+1 603),
крилатих ракет — 4 628 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 97 338 (+220),
спеціальної техніки — 4 200 (+4).
Дані уточнюються.
