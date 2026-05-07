ВСУ ликвидировали еще 890 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 7 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1338060 человек, из них 890 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные силы успешно ликвидировали еще 890 оккупантов РФ за минувшие сутки.
- Общие боевые потери российских войск во время войны против Украины превышают 1,3 млн человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 918 (+0),
боевых бронированных машин — 24 521 (+6),
артиллерийских систем — 41 539 (+61),
РСЗО — 1 776 (+1),
средств ПВО — 1 365 (+2),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 352 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 336 (+4),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 277 912 (+1 851),
крылатых ракет — 4 585 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 94 545 (+233),
специальной техники — 4 172 (+2).
Данные уточняются.
