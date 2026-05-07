ЗСУ ліквідували ще 890 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 338 060 осіб, з них 890 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують ефективно діяти у рамках війни з РФ, ліквідуючи окупантів та завдаючи серйозних втрат ворожим військам.
- Бойові втрати російської армії загалом перевищують 1,3 млн осіб, з інтенсивними діями за останню добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 918 (+0),
бойових броньованих машин — 24 521 (+6),
артилерійських систем — 41 539 (+61),
РСЗВ — 1 776 (+1),
засобів ППО — 1 365 (+2),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 352 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 336 (+4),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 277 912 (+1 851),
крилатих ракет — 4 585 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 94 545 (+233),
спеціальної техніки — 4 172 (+2).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-