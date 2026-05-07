ЗСУ ліквідували ще 890 окупантів РФ
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 338 060 осіб, з них 890 осіб - за минулу добу.

  • ЗСУ продовжують ефективно діяти у рамках війни з РФ, ліквідуючи окупантів та завдаючи серйозних втрат ворожим військам.
  • Бойові втрати російської армії загалом перевищують 1,3 млн осіб, з інтенсивними діями за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 918 (+0),

  • бойових броньованих машин — 24 521 (+6),

  • артилерійських систем — 41 539 (+61),

  • РСЗВ — 1 776 (+1),

  • засобів ППО — 1 365 (+2),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 352 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 336 (+4),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 277 912 (+1 851),

  • крилатих ракет — 4 585 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 94 545 (+233),

  • спеціальної техніки — 4 172 (+2).

Дані уточнюються.

