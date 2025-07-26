ВСУ ликвидировали командира мотострелкового полка армии РФ Лебедева

На востоке украинские защитники ликвидировали российского полковника, командовавшего штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

ВСУ ликвидировали российского полковника

Об этом сообщает в Телеграмме оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, командовавшего штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении. Поделиться

Заметим, что на днях стало известно об обострении ситуации восточнее Волчанска. Россияне попытались растянуть линию боевого столкновения и прорвать оборону ВСУ в направлении Большого Бурлука.

В частности, в отчете Института изучения войны 15 июля было указано, что российские так называемые "военкоры" утверждали, будто оккупанты продвинулись к западу и югу от Милового, а также атаковали возле Большого Бурлука в районе Милового.

Напомним, в начале июля ВСУ уничтожили командование 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Тогда же погиб и заместитель главного комитета ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков, ранее командовавший 155 бригадой.