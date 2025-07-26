На востоке украинские защитники ликвидировали российского полковника, командовавшего штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.
Главные тезисы
- ВСУ на востоке Украины ликвидировали командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии армии РФ полковника Лебедева.
- Ситуация на Великобурлукском направлении требует усиления оборонных мер и внимания к территориальной целостности Украины.
ВСУ ликвидировали российского полковника
Об этом сообщает в Телеграмме оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».
Заметим, что на днях стало известно об обострении ситуации восточнее Волчанска. Россияне попытались растянуть линию боевого столкновения и прорвать оборону ВСУ в направлении Большого Бурлука.
В частности, в отчете Института изучения войны 15 июля было указано, что российские так называемые "военкоры" утверждали, будто оккупанты продвинулись к западу и югу от Милового, а также атаковали возле Большого Бурлука в районе Милового.
Напомним, в начале июля ВСУ уничтожили командование 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Тогда же погиб и заместитель главного комитета ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков, ранее командовавший 155 бригадой.
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