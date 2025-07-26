ЗСУ ліквідували командира мотострілецького полку армії РФ Лебедєва

На сході українські оборонці ліквідували російського полковника, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.

ЗСУ ліквідували російського полковника

Про це повідомляє у Телеграмі оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку. Поширити

Зауважимо, що днями стало відомо про загострення ситуації східніше Вовчанська. Росіяни спробували розтягнути лінію бойового зіткнення та прорвати оборону ЗСУ в напрямку Великого Бурлука.

Зокрема у звіті Інституту вивчення війни 15 липня було вказано, що російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового, а також атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.

Нагадаємо, на початку липня ЗСУ знищили командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Тоді ж загинув і заступник головного комітету ВМФ РФ генерал-майор Михайло Гудков, який раніше командував 155 бригадою.