На сході українські оборонці ліквідували російського полковника, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.
Головні тези:
- ЗСУ знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва.
- Загострення ситуації на сході України вимагає уваги та посилення оборонних заходів для захисту територіальної цілісності країни.
ЗСУ ліквідували російського полковника
Про це повідомляє у Телеграмі оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
Зауважимо, що днями стало відомо про загострення ситуації східніше Вовчанська. Росіяни спробували розтягнути лінію бойового зіткнення та прорвати оборону ЗСУ в напрямку Великого Бурлука.
Зокрема у звіті Інституту вивчення війни 15 липня було вказано, що російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового, а також атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.
Нагадаємо, на початку липня ЗСУ знищили командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Тоді ж загинув і заступник головного комітету ВМФ РФ генерал-майор Михайло Гудков, який раніше командував 155 бригадою.
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