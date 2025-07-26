ЗСУ ліквідували командира мотострілецького полку армії РФ Лебедєва
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували командира мотострілецького полку армії РФ Лебедєва

ОСУВ "Хортиця"
втрати РФ
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На сході українські оборонці ліквідували російського полковника, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва.
  • Загострення ситуації на сході України вимагає уваги та посилення оборонних заходів для захисту територіальної цілісності країни.

ЗСУ ліквідували російського полковника

Про це повідомляє у Телеграмі оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку.

Зауважимо, що днями стало відомо про загострення ситуації східніше Вовчанська. Росіяни спробували розтягнути лінію бойового зіткнення та прорвати оборону ЗСУ в напрямку Великого Бурлука.

Зокрема у звіті Інституту вивчення війни 15 липня було вказано, що російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового, а також атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.

Нагадаємо, на початку липня ЗСУ знищили командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Тоді ж загинув і заступник головного комітету ВМФ РФ генерал-майор Михайло Гудков, який раніше командував 155 бригадою.

А 30 червня під час ракетного удару у Донецьку було ліквідовано командира штабу 8-ї гвардійської армії РФ — полковника Руслана Горячкіна.

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