ВСУ ликвидировали на фронте еще 1270 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали на фронте еще 1270 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 по 25 июня 2026 составляют около 1 397 060 человек, в том числе 1 270 человек — за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину превысили 1,397 млн человек.
  • За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1270 оккупантов из российских войск на фронте.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

РФ также потеряла:

  • танков — 12 057 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 818 (+2),

  • артиллерийских систем — 44 731 (+67),

  • РСЗО — 1 893 (+4),

  • средств ПВО — 1 443 (+3),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 728 (+2),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994),

  • крылатых ракет — 4 787 (+0),

  • кораблей/катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 111 707 (+450),

  • специальной техники — 4 339 (+6).

Данные уточняются.

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