ВСУ ликвидировали на фронте еще 1270 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 по 25 июня 2026 составляют около 1 397 060 человек, в том числе 1 270 человек — за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину превысили 1,397 млн человек.
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1270 оккупантов из российских войск на фронте.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
РФ также потеряла:
танков — 12 057 (+1),
боевых бронированных машин — 24 818 (+2),
артиллерийских систем — 44 731 (+67),
РСЗО — 1 893 (+4),
средств ПВО — 1 443 (+3),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 728 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 371 882 (+1 994),
крылатых ракет — 4 787 (+0),
кораблей/катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 111 707 (+450),
специальной техники — 4 339 (+6).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-