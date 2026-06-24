ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении за сутки обезврежено более 50 оккупантов, произошло 148 боевых столкновений.
  • Оккупанты активно атакуют и обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
  • В результате удачной обороны на Южно-Слобожанском направлении уничтожено значительное количество вражеской техники и актива.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 24 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 42 авиационных удара, сбросил 153 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 5778 дронов-камикадзе и осуществил 2185 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Всего 22 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподгородное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 окупантов и 11 ранены; уничтожены два укрытия личного состава, три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

Повреждены две единицы автомобильной техники и 39 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 220 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

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