ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении за сутки обезврежено более 50 оккупантов, произошло 148 боевых столкновений.
- Оккупанты активно атакуют и обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
- В результате удачной обороны на Южно-Слобожанском направлении уничтожено значительное количество вражеской техники и актива.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 24 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 42 авиационных удара, сбросил 153 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 5778 дронов-камикадзе и осуществил 2185 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Всего 22 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподгородное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.
Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 окупантов и 11 ранены; уничтожены два укрытия личного состава, три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-