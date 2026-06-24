ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • На Північно-Слобожанському та Курському напрямках тривають зіткнення з противником, який активно обстрілює населені пункти та позиції ЗСУ.
  • Під час штурмів на Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції в районах кількох населених пунктів, в результаті вдалої оборони ЗСУ було знищено значну кількість ворожої техніки та активу.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 24 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 24.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів–камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Усього 22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 11 — поранено; знищено два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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