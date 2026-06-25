ЗСУ ліквідували на фронті ще 1270 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували на фронті ще 1270 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2026 року становлять близько 1 397 060 осіб, зокрема 1 270 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 1270 окупантів з російських військ на фронті.
  • Загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1,397 млн осіб з початку вторгнення.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

РФ також втратила:

  • танків - 12 057 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 818 (+2),

  • артилерійських систем — 44 731 (+67),

  • РСЗВ — 1 893 (+4),

  • засобів ППО — 1 443 (+3),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 728 (+2),

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 371 882 (+1 994),

  • крилатих ракет — 4 787 (+0),

  • кораблів/катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 111 707 (+450),

  • спеціальної техніки — 4 339 (+6).

Дані уточнюються.

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