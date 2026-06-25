ЗСУ ліквідували на фронті ще 1270 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2026 року становлять близько 1 397 060 осіб, зокрема 1 270 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 1270 окупантів з російських військ на фронті.
- Загальні бойові втрати російських військ становлять понад 1,397 млн осіб з початку вторгнення.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
РФ також втратила:
танків - 12 057 (+1),
бойових броньованих машин — 24 818 (+2),
артилерійських систем — 44 731 (+67),
РСЗВ — 1 893 (+4),
засобів ППО — 1 443 (+3),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 728 (+2),
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 371 882 (+1 994),
крилатих ракет — 4 787 (+0),
кораблів/катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 111 707 (+450),
спеціальної техніки — 4 339 (+6).
Дані уточнюються.
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