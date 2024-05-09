ВСУ нанесли удары по 17 районам сосредоточения подразделений армии РФ

На Авдеевском направлении в течение суток произошли самые масштабные штурмы российской армии. Так, наши защитники отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области,

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 76 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 74 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области и в районе Серебрянского лесничества в Луганской области. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Ступочки и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Спорное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богоявленка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.