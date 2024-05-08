По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 59 ракет, нанес 55 авиаударов и совершил 84 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменное, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра — совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 8 районам сосредоточения личного состава противника.
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