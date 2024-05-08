Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 59 ракет, нанес 55 авиаударов и совершил 84 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменное, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.