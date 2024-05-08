Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 59 ракет, завдав 55 авіаударів та здійснив 84 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.