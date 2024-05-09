ЗСУ завдали ударів по 17 районах зосередження підрозділів армії РФ

На Авдіївському напрямку протягом доби відбулися наймасштабніші штурми російської армії. Так, наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області,

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 09.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ..

Протягом доби зафіксовано 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 74 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Костянтинівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 6 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 16 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.