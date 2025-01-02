ВСУ отбили один из жестоких штурмов армии РФ в канун Нового года
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили один из жестоких штурмов армии РФ в канун Нового года

Владимир Зеленский
ВСУ отбили один из жестоких штурмов армии РФ в канун Нового года
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Украинские защитники отразили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло в канун Нового года.

Главные тезисы

  • Украинские защитники отразили один из жестоких российских штурмов перед Новым годом, защищая позиции в Донецкой области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 24-й и 100-й отдельные механизированные бригады за отраженный штурм, а также другие подразделения, активно защищающие украинские территории.
  • Глава государства отметил активность российских атак в Курской области и защиту Херсонской области.
  • По данным Генштаба, за последние сутки было зафиксировано 140 боевых столкновений и защитники отразили 7 атак на Купянском направлении.
  • На Краматорском направлении зафиксировано 14 сражений. Враг пытался продвинуться на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, но украинские защитники отразили 38 атак на Покровском направлении.

Зеленский поблагодарил украинских защитников

По словам президента Владимира Зеленского, сегодня был доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах Курской операции.

По результатам в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняются , 79-ю бригаду ДШВ, которая действует очень активно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, каждый день и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

Больше суток — Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времивском направлениях. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции — более 30 российских атак в сутки, — отметил глава государства.

Также была обсуждена защита Херсонской области.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Роща, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

  • На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоезаветовки, Луча, Зеленого, Новооленовки, Шевченко, Давки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

  • На Времивском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

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