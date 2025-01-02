ВСУ отбили один из жестоких штурмов армии РФ в канун Нового года

Украинские защитники отразили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло в канун Нового года.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили один из жестоких российских штурмов перед Новым годом, защищая позиции в Донецкой области.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 24-й и 100-й отдельные механизированные бригады за отраженный штурм, а также другие подразделения, активно защищающие украинские территории.
- Глава государства отметил активность российских атак в Курской области и защиту Херсонской области.
- По данным Генштаба, за последние сутки было зафиксировано 140 боевых столкновений и защитники отразили 7 атак на Купянском направлении.
- На Краматорском направлении зафиксировано 14 сражений. Враг пытался продвинуться на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, но украинские защитники отразили 38 атак на Покровском направлении.
Зеленский поблагодарил украинских защитников
По словам президента Владимира Зеленского, сегодня был доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах Курской операции.
По его словам, каждый день и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.
Также была обсуждена защита Херсонской области.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.
На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Роща, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.
На Времивском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.
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