ВСУ отбили один из жестоких штурмов армии РФ в канун Нового года

Украинские защитники отразили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло в канун Нового года.

Зеленский поблагодарил украинских защитников

По словам президента Владимира Зеленского, сегодня был доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах Курской операции.

По результатам в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняются , 79-ю бригаду ДШВ, которая действует очень активно. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, каждый день и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

Больше суток — Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времивском направлениях. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции — более 30 российских атак в сутки, — отметил глава государства. Поделиться

Также была обсуждена защита Херсонской области.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Роща, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоезаветовки, Луча, Зеленого, Новооленовки, Шевченко, Давки. Поделиться