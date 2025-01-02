ЗСУ відбили один із жорстоких штурмів армії РФ напередодні Нового року
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили один із жорстоких штурмів армії РФ напередодні Нового року

Володимир Зеленський
ЗСУ відбили один із жорстоких штурмів армії РФ напередодні Нового року
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Українські захисники відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Це сталося напередодні Нового року.

Головні тези:

  • Українські захисники відбили один із жорстоких російських штурмів перед Новим роком, захищаючи позиції у Донецькій області.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував 24-й і 100-й окремим механізованим бригадам за відбитий штурм, а також іншим підрозділам, що активно захищають українські території.
  • Голова держави зазначив активність російських атак у Курській області та захист Херсонської області.
  • За даними Генштабу, за останню добу було зафіксовано 140 бойових зіткнень і оборонці відбили 7 атак на Куп’янському напрямку.
  • На Краматорському напрямку зафіксовано 14 бій. Ворог намагався просунутись на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, але українські захисники відбили 38 атак на Покровському напрямку.

Зеленський подякував українським захисникам

За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні була доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.

За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, щодня — і 31 грудня, і 1 січня Сили оборони відбивають постійні російські штурми у Донецькій області.

Найбільше за добу — Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції — більш ніж 30 російських атак щодоби, — зазначив глава держави.

Також було обговорено захист Херсонської області.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.

  • На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

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