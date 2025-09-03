ВСУ отбросили армию РФ возле Толстого в Донецкой области

3 сентября стало известно, что Силы Обороны Украины смогли отогнать российских захватчиков возле населенного пункта Толстое Донецкой области. На это обратили внимание аналитики мониторингового проекта DeepState.
Главные тезисы
- До сих пор продолжается просачивание малых групп врага между Зеленым Гаем и Толстым в Искру.
- Однако бойцы ВСУ успешно ликвидируют оккупантов на этом участке фронта.
Что известно о новом успехе украинских воинов
Несмотря на это, указано, что до сих пор не удалось остановить просачивание малых вражеских групп между Зеленым Гаем и Толстым в Искру.
На указанных участках фронта российских захватчиков уничтожают или берут в плен.
Что важно понимать, за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений.
2 сентября армия РФ нанесла 81 авиационный удар, сбросила 150 управляемых авиабомб.
Более того, указано, что враг совершил 4 809 обстрелов, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5 173 дрона-камикадзе.
