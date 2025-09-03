Українські воїни відкинули армію РФ біля Товстого на Донеччині

3 вересня стало відомо, що Сили Оборони України змогли відігнати російських загарбників біля населеного пункту Товсте Донецької області. На це звернули увагу аналітики моніторингового проєкту DeepState.
Головні тези:
- Досі тривають просочування малих груп ворога між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру.
- Однак бійці ЗСУ успішно ліквідовують окупантів на цій ділянці фронту.
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Попри це, вказано, що досі не вдалося зупинити просочування малих ворожих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру.
На вказаних ділянках фронту російських загарбників знищують або беруть в полон.
Що важливо розуміти, протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.
2 вересня армія РФ завдала 81 авіаційного удару, скинула 150 керованих авіабомб.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 5 173 дрони-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-