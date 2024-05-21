ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 14.00 21.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Враг продолжает наступательные действия по большинству направлений. Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, конкретно — на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

С начала суток количество боевых столкновений по всему фронту выросло до 55.

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация здесь контролируется. Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны воспрепятствовали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестово. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки (КАБ), а также Сергеевки и Макеевки (неуправляемые ракеты).

На Лиманском направлении один штурм россиян отражен в районе Тернов.

На Северском направлении российские войска предприняли четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещиевки, Выемки и Раздолевки. По Спорному ударили управляемой авиабомбой.