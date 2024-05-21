ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Наибольшая доля боев между Силами обороны Украины и российской оккупационной армией и дальше приходится на Покровское направление. Украинские воины отражали атаки возле населенных пунктов Евгеньевка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 14.00 21.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Враг продолжает наступательные действия по большинству направлений. Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, конкретно — на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.
С начала суток количество боевых столкновений по всему фронту выросло до 55.
На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация здесь контролируется. Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.
На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны воспрепятствовали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестово. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационные удары противник наносил возле Новоплатоновки (КАБ), а также Сергеевки и Макеевки (неуправляемые ракеты).
На Лиманском направлении один штурм россиян отражен в районе Тернов.
На Северском направлении российские войска предприняли четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещиевки, Выемки и Раздолевки. По Спорному ударили управляемой авиабомбой.
На Краматорском направлении враг провел девять атак. Направления ударов агрессора — Часов Яр, Ивановское, а также Клещиевка и Андреевка. В районах двух последних населенных пунктов продолжаются три боевых столкновения.
Наибольшая доля боев и дальше приходится на Покровское направление. С начала суток противник уже 23 раза пытался прорвать здесь наши рубежи обороны. Украинские воины отражали атаки возле населенных пунктов Евгеньевка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское; продолжаются боевые столкновения в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского. Ситуация сложная, но контролируемая.
На Кураховском направлении противник дважды пытался потеснить наших защитников, в частности, на направлении Георгиевки, а также Красногоровки, где боевое столкновение продолжается.
На Времиевском направлении украинские воины отразили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.
На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников близ Крынок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, успеха не имел.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Потери армии РФ по состоянию на 21 мая 2024 года
Генштаб предоставил данные насчет потерь армии РФ на войне в Украине:
личного состава — около 495 070 (+1 380) человек,
танков − 7 605 (+15) ед,
боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,
артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,
РСЗО − 1 077 (+1) ед,
средств ПВО − 811 (+4) ед,
самолетов − 354 (+0) ед,
вертолетов − 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 290 (+54),
крылатых ракет − 2 207 (+2),
кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,
специальной техники — 2 085 (+6) ед.
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