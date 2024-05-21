ЗСУ відбили 23 атаки армії РФ на Покровському напрямку з початку доби

Оперативна інформація станом на 14.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Ворог продовжує наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше бойових зіткнень відбувається в Донецькій області, конкретно — на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але цілком контрольованою Силами оборони України.

Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55.

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по місту Харків.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень. Сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. В районі Синьківки бій триває. Авіаційних ударів противник завдавав біля Новоплатонівки (КАБ), а також Сергіївки та Макіївки (некеровані ракети).

На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки. По Спірному вдарили керованою авіабомбою.