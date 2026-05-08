ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток
С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ успешно отразили 52 атаки армии РФ на различных направлениях.
  • Противник осуществил штурмы на позиции на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском и других направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 8 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник совершил 10 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Терновой и Чайковки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении сегодня враг проводил три штурма в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

  • На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и в направлении Сергеевки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

  • В Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александроград и Вороне. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали семь вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполья, Согласия и в направлении Староукраинки и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

