ВСУ отразили более 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ успешно отразили 52 атаки армии РФ на различных направлениях.
- Противник осуществил штурмы на позиции на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском и других направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 8 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения, противник совершил 10 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Терновой и Чайковки. Два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня враг проводил три штурма в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.
На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и в направлении Сергеевки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
В Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александроград и Вороне. Одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали семь вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполья, Согласия и в направлении Староукраинки и Волшебного. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
