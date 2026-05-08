Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби
- У ході боїв противник здійснив штурми на позиції на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському та інших напрямках.
- На фронті тривають бойові дії у районах населених пунктів, де противник проводить спроби загарбання території.
Актуальна ситуація на фронті 8 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 08.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку сьогодні ворог проводив три штурми у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.
На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають три боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Олександроград та Вороне. Одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода та в напрямку Староукраїнки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.
