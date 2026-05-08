ЗСУ відбили понад 50 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 08.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог проводив три штурми у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.