ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции сил обороны.

Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Кореньок, Рогизно, Товстодубово, Волфино, Будки. Авиаудары получили Толстодубово и Лужки. Также враг нанес ракетные удары по Мирнограду и Кременчугу.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с противником, три боестолкновения продолжаются. В то же время враг произвел 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробышева, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Рай-Александровка. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг однажды пытался продвинуться в направлении населенного пункта Николаевка.