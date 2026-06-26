ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины отразили 63 атаки армии РФ с начала суток.
- Продолжаются боевые действия и артиллерийские обстрелы на приграничных районах.
- Украинские воины успешно отбили атаки на различных направлениях фронта, включая Лиманское и Константиновское направления.
Актуальная ситуация на фронте 26 июня
С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции сил обороны.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с противником, три боестолкновения продолжаются. В то же время враг произвел 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали семь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробышева, Лимана, Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Рай-Александровка. Два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг однажды пытался продвинуться в направлении населенного пункта Николаевка.
На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь атак. Шесть штурмов отражены вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, две атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты четырнадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Тринадцать атак отражены в районах населенных пунктов Родинское, Сергеевка, Удачное, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Одна атака продолжается.
На Александровском направлении враг однажды пытался продвинуться в районе Вороного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четырнадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Святопетровка, Волшебное и в сторону Доброполья, Цветочного. Три боестолкновения продолжаются.
В Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе Луговского.
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