ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Будки. Авіаударів зазнали Товстодубове та Лужки. Також ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду та Кременчуку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень із противником, три боєзіткнення тривають. Водночас ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Новоплатонівка та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися в районах Ставків, Дробишевого, Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку населеного пункту Миколаївка.