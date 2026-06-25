ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівки.