ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 83 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили відбили 83 атаки армії РФ за останню добу, захищаючи свої позиції на всіх напрямках фронту.
- Агресор здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, використовуючи реактивні системи залпового вогню.
Актуальна ситуація на фронті 25 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 25.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Вільне, Шевченко, Новопідгородне.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.
На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.
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