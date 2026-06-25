ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 80 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби агресор 83 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Українські Збройні Сили відбили 83 атаки армії РФ за останню добу, захищаючи свої позиції на всіх напрямках фронту.
  • Агресор здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, використовуючи реактивні системи залпового вогню.

Актуальна ситуація на фронті 25 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 25.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

  • На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівки.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Вільне, Шевченко, Новопідгородне.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 30 штурмів окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?