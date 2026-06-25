ВСУ отразили более 80 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 80 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток агрессор 83 раза атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы успешно отразили 83 атаки армии РФ за последние сутки.
  • Агрессор совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 25 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

  • В Лиманском направлении украинские воины отражали 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновки.

  • На Константиновском направлении наши защитники отбивали 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отражены в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Свободное, Шевченко, Новоподгородное.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Горка, Рождество, Ровно, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

  • В Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Степного и в сторону Павловки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 40 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 30 штурмов оккупантов
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?