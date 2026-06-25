ВСУ отразили более 80 атак армии РФ с начала суток

С начала суток агрессор 83 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы успешно отразили 83 атаки армии РФ за последние сутки.
- Агрессор совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
Актуальная ситуация на фронте 25 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.
В Лиманском направлении украинские воины отражали 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отражены в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Ивановка, Новый Донбасс, Белицкое, Свободное, Шевченко, Новоподгородное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Горка, Рождество, Ровно, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.
В Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Степного и в сторону Павловки.
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