ВСУ отразили более 80 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции сил обороны в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка.

В Лиманском направлении украинские воины отражали 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Шейковка, Красный Став, Ставки, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновки.