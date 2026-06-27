ВСУ отразили почти 60 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили почти 60 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток вооруженные силы Украины отразили 60 штурмов армии РФ, включая 31 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.
  • Украинские воины успешно сопротивлялись попыткам захвата российских захватчиков на различных направлениях, включая Харьковскую, Сумскую и Луганскую области.

Актуальная ситуация на фронте 27 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Враг произвел 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

  • В Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Караическое и Домашнее. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении сегодня враг два раза атаковал позиции сил обороны в сторону Новоплатоновки.

  • В Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 10 попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Иванополье. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отражены в районах населенных пунктов Новое Шахово, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Новопавловка. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

  • На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Железнодорожное и Волшебное. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

  • На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лукьяновское.

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