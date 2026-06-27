ВСУ отразили почти 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Враг произвел 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

В Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Караическое и Домашнее. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг два раза атаковал позиции сил обороны в сторону Новоплатоновки.

В Лиманском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 10 попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.