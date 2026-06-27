ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби агресор 57 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Силами ЗСУ відбито 57 разів атаки армії РФ від початку доби.
  • Агресор здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій українських військ.
  • Українські воїни успішно відбили спроби російських загарбників просунутися в різних районах Харківської, Сумської та Луганської областей.

Актуальна ситуація на фронті 27 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 27.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито у районах населених пунктів Нове Шахове, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Залізничне та Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

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