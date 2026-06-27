ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 27.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.