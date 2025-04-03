ВСУ отразили штурм армии РФ возле Андреевки — уничтожены 18 оккупантов

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области: Силы обороны Украины уничтожают военную технику и личный состав противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили штурм армии РФ возле Андреевки, уничтожив 18 оккупантов.
- Украинские воины эффективно действовали, подтвердив уничтожение 12 единиц бронетехники и ликвидацию 18 российских оккупантов.
- Российские оккупанты понесли значительные потери как в военной технике, так и в живой силе во время боев в Донецкой области.
ВСУ уничтожили 18 окупантов РФ под Андреевкой
Сообщается, что враг привлек около двух взводов личного состава и бронетехнику.
Подтвержденные потери живой силы российских окупантов составляют: 18 человек ликвидированы, 7 — получили ранения.
Указано, что подсчет потерь врага продолжается.
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