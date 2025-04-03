ВСУ отразили штурм армии РФ возле Андреевки — уничтожены 18 оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили штурм армии РФ возле Андреевки — уничтожены 18 оккупантов

Генштаб ВСУ
потери
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Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области: Силы обороны Украины уничтожают военную технику и личный состав противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно отразили штурм армии РФ возле Андреевки, уничтожив 18 оккупантов.
  • Украинские воины эффективно действовали, подтвердив уничтожение 12 единиц бронетехники и ликвидацию 18 российских оккупантов.
  • Российские оккупанты понесли значительные потери как в военной технике, так и в живой силе во время боев в Донецкой области.

ВСУ уничтожили 18 окупантов РФ под Андреевкой

Сообщается, что враг привлек около двух взводов личного состава и бронетехнику.

Результат эффективных действий украинских воинов — подтверждены потери противника в бронетехнике: поражено 12 единиц, из них полностью уничтожено — 7.

Подтвержденные потери живой силы российских окупантов составляют: 18 человек ликвидированы, 7 — получили ранения.

Указано, что подсчет потерь врага продолжается.

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