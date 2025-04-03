ЗСУ відбили штурм армії РФ біля Андріївки — знищено 18 окупантів

Російські окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка Донецької області: Сили оборони України знищують військову техніку та особовий склад противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили штурм армії РФ недалеко від Андріївки, знищивши 18 окупантів.
- Російські окупанти зазнали великих втрат у воєнній техніці та живій силі під час боїв в Донецькій області.
- Після ефективних дій українських воїнів було підтверджено знищення 12 одиниць бронетехніки та ліквідація 18 російських окупантів.
ЗСУ знищили 18 окупантів РФ під Андріївкою
Повідомляється, що ворог залучив близько двох взводів особового складу та бронетехніку.
Підтверджені втрати живої сили російських окупантів становлять: 18 осіб ліквідовано, 7 — зазнали поранень.
Вказано, що підрахунок втрат ворога триває.
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