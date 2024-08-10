ВСУ получили около 70 новых образцов боеприпасов для дронов с начала года

За семь месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины 70 новых боеприпасов для беспилотников.
Главные тезисы
- Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации 70 новых боеприпасов для беспилотников в ВСУ.
- Новые образцы включают обломочно-фугасные, кумулятивные и многоцелевые варианты разного веса.
- Растущая роль воздушных беспилотных комплексов на поле боя стимулирует развитие украинского сектора ОПК.
- Боеприпасы для беспилотников используются для поражения вражеской техники, фортификаций и борьбы с живой силой врага на открытой местности и в укрытиях.
Минобороны кодифицировало около 70 новых боеприпасов для БпЛА
В частности, около 20 новых боеприпасов для беспилотников были допущены к эксплуатации в июле 2024 года.
Среди новых образцов есть обломочно-фугасные, кумулятивные, комбинированные действия и многоцелевые боеприпасы. Кроме того, они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов.
В Минобороны добавляют, что боеприпасы для БпЛА применяются для поражения вражеской техники, фортификаций и борьбы с живой силой врага, находящегося на открытой местности и специально устроенных углубленных укрытиях, укреплениях или внутри боевой техники.
Что известно об украинском дроне "Кажан"
Кажан Е620 — реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели, — говорится в заявлении МО.
Пресс-служба оборонного ведомства обращает внимание на то, что этот БПЛА способен нести разные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.
Бойцы ВСУ рассказывают, что научиться летать на "Кажане" можно довольно быстро.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-