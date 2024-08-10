ВСУ получили около 70 новых образцов боеприпасов для дронов с начала года

За семь месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины 70 новых боеприпасов для беспилотников.

Минобороны кодифицировало около 70 новых боеприпасов для БпЛА

В частности, около 20 новых боеприпасов для беспилотников были допущены к эксплуатации в июле 2024 года.

Среди новых образцов есть обломочно-фугасные, кумулятивные, комбинированные действия и многоцелевые боеприпасы. Кроме того, они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов.

В Минобороны добавляют, что боеприпасы для БпЛА применяются для поражения вражеской техники, фортификаций и борьбы с живой силой врага, находящегося на открытой местности и специально устроенных углубленных укрытиях, укреплениях или внутри боевой техники.

Роль воздушных беспилотных комплексов в поле боя растет. Отечественный сектор ОПК динамично реагирует на потребности войск и увеличивает объемы производства БпАК разных типов и назначения, активно разрабатывает новые модели беспилотников, а также расширяет номенклатуру боеприпасов для разных типов БпЛА. Поделиться

Что известно об украинском дроне "Кажан"

Кажан Е620 — реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели, — говорится в заявлении МО.

Пресс-служба оборонного ведомства обращает внимание на то, что этот БПЛА способен нести разные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километра в час и на расстояние до 12 километров.

Бойцы ВСУ рассказывают, что научиться летать на "Кажане" можно довольно быстро.