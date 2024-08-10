ЗСУ отримали близько 70 нових зразків боєприпасів для дронів з початку року

За сім місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних силах України 70 нових боєприпасів для безпілотників.
Головні тези:
- Міністерство оборони України у 2024 році дозволило використання 70 нових боєприпасів для безпілотників в ЗСУ.
- Нові зразки боєприпасів для дронів включають уламково-фугасні, кумулятивні та багатоцільові варіанти різної ваги.
- Роль повітряних безпілотних комплексів в операціях на полі бою постійно зростає, що стимулює розвиток українського сектору ОПК.
Міноборони кодифікувало близько 70 нових боєприпасів для БпЛА
Зокрема близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було допущено до експлуатації у липні 2024 року.
Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Крім того, вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.
У Міноборони додають, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки, фортифікацій та боротьби із живою силою ворога, що перебуває на відкритій місцевості та у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.
Що відомо про український дрон “Кажан”
Кажан" Е620 — реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі, — йдеться в заяві МО.
Пресслужба оборонного відомства звертає увагу на те, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.
Бійці ЗСУ розповідають, що навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-