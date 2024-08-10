ЗСУ отримали близько 70 нових зразків боєприпасів для дронів з початку року

За сім місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних силах України 70 нових боєприпасів для безпілотників.

Міноборони кодифікувало близько 70 нових боєприпасів для БпЛА

Зокрема близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було допущено до експлуатації у липні 2024 року.

Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Крім того, вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.

У Міноборони додають, що боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки, фортифікацій та боротьби із живою силою ворога, що перебуває на відкритій місцевості та у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

Роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА. Поширити

Що відомо про український дрон “Кажан”

Кажан" Е620 — реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі, — йдеться в заяві МО.

Пресслужба оборонного відомства звертає увагу на те, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Бійці ЗСУ розповідають, що навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.