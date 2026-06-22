ВСУ поразили центр космической связи в Московской области и ряд военных объектов РФ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по центру космической связи в Московской области, полигону подготовки операторов БПЛА и логистической инфраструктуре россиян.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение центру космической связи и логистической инфраструктуре в Московской области и другим военным объектам РФ.
- Украинские войны также атаковали полигоны подготовки операторов БПЛА и командно-наблюдательные пункты России в Луганской, Донецкой и других областях.
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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
21 июня и ночью на 22 июня подразделения Сил обороны поразили объекты российского агрессора.
Поражён центр космической связи "Дубна" в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Ущерб уточняется.
Также украинские воины поразили полигон подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево Луганской области, а также пункты управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки Донецкой области.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты россиян в районе Ильок-Пеньковки Белгородской области и в районе Покровска Донецкой области.
Также нанесено поражение по автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для опрокидывания войск и обеспечения российской армии.
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